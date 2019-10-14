أعداد كبيرة من الطنجاويين يتابعون تداريب المنتخب ونجوم “الأسود” يلتقطون صور “سيلفي” – فيديو

حج العشرات من الطنجاويين، مساء أمس الإثنين، إلى الملعب الملحق لملعب “إبن بطوطة” بمدينة طنجة، من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي للاعبي المنتخب المغربي، في تداريبهم الإعدادية للقاء الغابون الودي.

وتابع العشرات من أنصار المنتخب، الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة، قبل إجراء هذه المباراة، والتي أشرف عليها الناخب الوطني وحيد الخليلوزيتش.

الحصة، كانت أيضا مناسبة لعدد من الأنصار من أجل التقاط صور “السيلفي” مع نجوم “الأسود” المحترفين في كبار الأندية الأروبية، على غرار أشرف حكيمي، وأمين حارث، بالإضافة إلى نجم النصر السعودي، نور الدين أمرابط، وليغانيس الإسباني، يوسف النصيري.

إليكم “الفيديو”: