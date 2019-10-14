مقتل متزعم شبكة للهجرة السرية في طنجة..حالمان بالهجرة دفعا له مالا يشتبه في وقوفهما وراء الجريمة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنحة، أول أمس السبت، مرشحا للهجرة السرية ومرافقة، للاشتباه في تورطهما في “العنف الجسدي المفضي إلى الموت” في حق شخص يتعاطى لتنظيم عمليات الهجرة السرية.

وكشفت المعطيات المتوفرة، أن مصالح الشرطة القضائية قد باشرت إجراءات معاينة جثة الضحية البالغ مم العمر 65 سنة، والذي تعرض للضرب والجرح المفضي إلى الموت بإحدى الإقامات السكنية بوسط مدينة طنجة، قبل أن تقود التحريات إلى توقيف مرشح للهجرة السرية ومرافقة يشتبه في تورطهما في هذه الواقعة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تسلم الضحية لمبلغ مالي من قبل المشتبه فيه ومرافق وشخص ثالث مقابل وعود بتهجيرهم سرا نحو الخارج، قبل أن يستدرجهم إلى مكان تواجد شركائه ويعرضهم لاعتداء جسدي، وهو الأمر الذي تسبب بإصابته هو نفسه بجروح خطيرة تسببت في وفاته وفرار باقي شركائه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين المقترضين في هذه الأفعال الإجرامية.