الطيبة: إصابة موظف اتحاد مياه وادي عارة في إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب موظفُ مكتب اتحاد مياه وادي عارة في مدينة الطيبة، يوسف سليمان إغبارية، بعد ظهر اليوم الإثنين، وذلك من جراء تعرضه لإطلاق رصاص داخل مكتبه.

ووصفت إصابة الموظف بالطفيفة، وقام مركز الرازي الطبي بنقله إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا.

وتبين أن الموظف من مدينة أم الفحم، وقد أصيب بالرصاص في أطرافه السفلى.

وعلم أن مجهولا اقتحم مكتب اتحاد مياه وادي عارة، الواقع على شارع ال ٢٤ الشمالي، وأطلق النار على أحد الموظفين، فأصابه بجروح.

ووصلت قوات من الشرطة إلى موقع الجريمة، وأغلقت المكان، وباشرت بالتحقيق في ملابساته.

Advertisements

اتحاد مياه وادي عارة وبلدية الطيبة يُدينان الاعتداء

من جانبها، أصدرت بلدية الطيبة، بيانا مقتضبًا، قالت فيه إن "أهالي الطيبة جميعا، يُدينون ويستنكرون حادثة الاعتداء المستهجنة على موظف اتحاد مياه وادي عارة خلال تأدية واجبه من خلال عملية إطلاق نار لا تمثل سمو أخلاق أبناء الطيبة وشهامتهم وقيمهم".

وأضافت البلدية: "إننا نرى هذه الحادثة بعين الخطورة وندينها بأشد عبارات الإدانة ونرفض أي اعتداء على أي كان بغض النظر عن الأسباب، لأن لغة الحوار والتفاهم والتسامح والصفح وطيب التعامل هي التي يجب أن تسود بين أبناء الطيبة جميعا ومجتمعنا بأسره للحفاظ على الهدوء والاستقرار والمحبة والتآخي في بلدنا الحبيب الذي بات مثالا يُحتذى به بالهدوء والصفح وسمو الأخلاق وحسن العلاقات ومتانتها".

بدوره، استنكر اتحاد مياه وادي عارة "بأشد عبارات الشجب والاستنكار ما أقدمت عليه أيادي العدوان من إطلاق النار على المهندس في الاتحاد، يوسف سليمان إغبارية".

وقال الاتحاد: "إننا وإذ نؤكد ان المهندس يوسف إغبارية ومعه كل طاقم الاتحاد يقومون بعملهم بكل إتقان ومهنية ووفق الأسس والمعايير المنصوص عليها بالأنظمة والقوانين".

وطالب الاتّحاد "الشرطة بأخذ دورها في الحفاظ على سلامة الجمهور"، و"بالقبض على الجناة".