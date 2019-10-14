شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية تقصف مواقع المشتركة بالدريهمي ومدينة الصالح بالحديدة والان مع التفاصيل

واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية عمليات استهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي ومدينة الصالح في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، غرب اليمن. وقال مصدر ميداني إن المليشيات الحوثية قامت بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي مستخدمة مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 حيث سقطت المقذوفات بالقرب من مواقع القوات. Advertisements وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي أطلقت النار بشكل مكثف على مواقع القوات من سلاح 12.7 ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة مستهدفة مواقع القوات المشتركة. وفي مدينة الصالح استهدفت المليشيات استهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية. وتواصل مليشيات الحوثي قصف واستهداف مواقع المشتركة في الدريهمي ومدينة الصالح وباقي مناطق محافظة الحديدة بشكل يومي ومستمر مواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

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