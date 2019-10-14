خادم الحرمين الشريفين و الرئيس الروسي يشهدان فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي مستهل ذلك، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة كلمة أوضح فيها أن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية بدأتا مرحلة جديدة من التعاون والتكامل في مجالات تنموية كثيرة تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين.

وقال: “في اللجنة السعودية الروسية المشتركة، نعمل معاً للمواءمة بين طموحات رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية، وطموحات وأهداف الخطط التنموية الاستراتيجية في روسيا، وكان ذلك ثمرة الاتفاقية السعودية الروسية للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى التي سيتم تبادلها اليوم”.

وأضاف كما نهدف من خلال الاتفاقيات التي سيتم تبادلها اليوم إلى تطوير العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية التي تشمل: صناعة البترول، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والعدل، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية وغيرها من القطاعات الأخرى، إذ ستسهم الجهات الحكومية ذات العلاقة والصناديق الاستثمارية السيادية والمؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في كلا البلدين بجهد كبير في هذا المجال.

وأكد سمو وزير الطاقة أنه في صناعة البترول العالمية هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها وهي أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصراً جوهرياً في التنمية الاقتصادية العالمية وسيظل العالم في حاجة إلى إمدادات كافية منه تكون مقبولة التكلفة ومستدامة ويعتمد عليها.

وأوضح أن أسواق البترول العالمية لا تزال تتأثر كثيراً بتقلبات العرض والطلب كما تتأثر أيضاً بعوامل خارج السوق منها عوامل سياسية واقتصادية ومالية وطبيعية، لذا كان من الضروري وجود إطار مؤسسي قوي يساعد على استقرار سوق البترول العالمية ويراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأفاد سموه أنه وبمبادرة من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية بدأ النقاش بشأن هذا الإطار المؤسسي المقترح مطلع عام 2015م وكان من نتيجته إبرام اتفاق أوبك + بين الدول المنتجة من أعضاء أوبك ومن خارجها، في نهاية عام 2016م الذي حظي بدعم قوي من خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي وسمو ولي العهد، ليشكل شراكة فاعلة دعمت قدرة الدول المنتجة المتعاونة على تعزيز استقرار السوق البترولية بعد أن عانت من تقلبات أثرت في الدول المنتجة والمستهلكة.

وقال سمو وزير الطاقة: “إنه واستكمالاً لهذا الجهد يأتي ميثاق تعاون أوبك + الذي تم الاتفاق المبدئي عليه منتصف هذا العام ليكون منصة دائمة ورسمية لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر وليوفر دعامة قوية لمزيد من الاستقرار في سوق البترول وليعزز القدرة على التعامل مع التقلبات التي تتعرض لها من آن لآخر”.

بعد ذلك، تم توقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الروسي معالي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

كما جرى تبادل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الإتحادية شملت إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في جمهورية روسيا الإتحادية للتعاون في مجالات ” الرحلات الفضائية المأهولة ” و” نظام الملاحة بالأقمار الصناعية – فلوناس” وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ، ومن الجانب الروسي معالي مدير عام لمؤسسة الفضاء الحكومية ديميتري روغوزين.

وتم تبادل إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى ، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، ومن الجانب الروسي معالي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أورشكن، ومعالي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

وجرى تبادل بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة ، وقعها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

كما تم تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وقعها صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، ومن الجانب الروسي معالي وزير الثقافة الدكتور فلاديمير ميدينسكي.

وتم تبادل مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين ، وقعها معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الروسي معالي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وجرى تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين ، وقعها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب الروسي معالي وزير الصحة فيرونيكا سكفورتسوفا.

كما تم تبادل اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية ، وقعها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب الروسي معالي وزير الطاقة ألكساندر نوفاك.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل بين البلدين حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين ، وقعها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب الروسي معالي وزير التنمية ماكسيم اورشكن .

وجرى تبادل مذكرة تفاهم في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة العربية السعودية، وقعها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ومن الجانب الروسي معالي وزير الزراعة ديمتري باتروشيف.

كما تم تبادل اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء ، وقعها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ومن الجانب الروسي معالي رئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف.

وتم تبادل برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات ، وقعها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومن الجانب الروسي معالي وزير التنمية الرقمية كونستانتين نوسكوف .

وجرى تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام ، وقعها معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ، ومن الجانب الروسي معالي وزير التنمية الرقمية كونستانتين نوسكوف .

كما تبادل اتفاقية تعاون في قطاع السياحة ، وقعها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم اورشكن.

وتم تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية ، وقعها معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، ومعالي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف.

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وجرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في( NefteTransService ) , أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا ، وقعها معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، ومعالي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف.

كما تم تبادل برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في المملكة العربية السعودية ، وقعها معالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن احمد المنصوري ، ومن الجانب الروسي مدير عام الوكالة الاتحادية للنقل الجوي اليكساندر نيرادكو.

وتم تبادل مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية مع الهيئة الضريبية في روسيا، وقعها معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ سهيل بن محمد أبانمي، ومن الجانب الروسي وكيل المفوض لإدارة الضرائب الاتحادية ديميتري جريجورنكو.

وجرى تبادل اتفاقية تاكيد بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وروسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو في شركة نوفوميت ، وقعها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر ، ومن الجانب الروسي معالي رئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف .

كما تم تبادل اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة ( أمور ) في روسيا ، وقعها نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس يوسف بن عبدالله البنيان، ومن الجانب الروسي معالي رئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف .

وتم تبادل مذكرة تفاهم بين معادن وشركة فوس آجرو للشراكات الاستراتيجية Phos Agro الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية ، وقعها الرئيس التنفيذي لشركة معادن دارين ديفيس، ومن الجانب الروسي معالي رئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف .

وفي الختام، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لوحة بعنوان ” عطاء نجد ” هدية تذكارية لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما تسلم الملك المفدى من فخامته طائر (الصقر) هدية بهذه المناسبة.

حضر الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني .

كما حضرها معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ( الوزير المرافق ) ، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعالي وزير التجارة والإستثمار وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومعالي وزير البيئة والمياة والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، ومحافظ صندوق الإستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر عثمان الرميان ، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، والوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الروسي.