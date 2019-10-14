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إسرائيل عن مباراة السعودية وفلسطين: تسعدنا مواجهة 'الأخضر'

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2019-10-14 | 17:05

إسرائيل عن مباراة السعودية وفلسطين: تسعدنا مواجهة

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علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني، متطلعة إلى أن يخوض المنتخب الإسرائيلي مباراة ضد الأخضر.
وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم مدينة أورشليم القدس قبل المباراة التي تجمعه مع نظيره الفلسطيني".

وتابعت إسرائيل بالعربية في تغريدتها: "يسعدنا أن تمتد مساحة هذه الروح لتشمل مباراة بين وإسرائيل أيضا".


وكانت قد وصلت بعثة المنتخب السعودية إلى الأراضي الفلسطينية، الأحد، وكان باستقبال البعثة، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي قدم درعا تذكاريا لرئيس الاتحاد السعودي، في حين أهداه الأخير قميص "الأخضر".

يذكر أن السعودية ستواجه المنتخب الفلسطيني، الثلاثاء، في منطقة الرام التابعة للقدس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، لتكون هذه المباراة الأولى بين المنتخبين في الأراضي الفلسطينية.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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