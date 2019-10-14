إسرائيل عن مباراة السعودية وفلسطين: تسعدنا مواجهة 'الأخضر'

2019-10-14 | 17:05
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وتابعت إسرائيل بالعربية في تغريدتها: "يسعدنا أن تمتد مساحة هذه الروح الرياضية لتشمل مباراة بين السعودية وإسرائيل أيضا".
وكانت قد وصلت بعثة المنتخب السعودية إلى الأراضي الفلسطينية، الأحد، وكان باستقبال البعثة، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي قدم درعا تذكاريا لرئيس الاتحاد السعودي، في حين أهداه الأخير قميص "الأخضر".
يذكر أن السعودية ستواجه المنتخب الفلسطيني، الثلاثاء، في منطقة الرام التابعة للقدس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، لتكون هذه المباراة الأولى بين المنتخبين في الأراضي الفلسطينية.
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