تعاني الكثيرات من مشكلة اتساع مسام بشرة الوجه. وهذا يجعلها عرضة للكثير من المشاكل التي تنتج عن تجمع الاوساخ والبقايا الضارة فيها. ولمنع ذلك من الضروري العناية التامة بها من خلال تنظيفها يومياً وتطبيق كريمات العناية الخاصة عليها.
ولتحضيرها تمزج ملعقة الى اثنتين من بودرة اللوز مع بضع نقاط من عصير الليمون الاخضر للحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.
تطبق العجينة على كل مساحة الوجه وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد ذلك تنظف البشرة بالماء المنعش. وللحصول على النتيجة المنتظرة من المفيد تطبيق هذه الوصفة من مرة الى مرتين اسبوعياً.
ويشار إلى أن اللوز غني بالفيتامينات A وB وE اضافة الى المعادن مثل الحديد والمغنيزيوم والفوسفور. ولهذا يمكن الاعتماد عليه لتجديد خلايا البشرة وتغذيتها وتحسين حالتها. اما الليمون الأخضرفهو مضاد فعال للبكتيريا الضارة المسببة لظهور الشوائب.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفة طبيعية تخلصكِ من إتساع مسام البشرة... تعرفي عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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