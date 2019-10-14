وصفة طبيعية تخلصكِ من إتساع مسام البشرة... تعرفي عليها

وفي المقابل من الممكن الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تضييق تلك المسام مع مرور الوقت ومنها وصفة اللوز والليمون.

ولتحضيرها تمزج ملعقة الى اثنتين من بودرة اللوز مع بضع نقاط من عصير الليمون الاخضر للحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.



تطبق العجينة على كل مساحة الوجه وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد ذلك تنظف البشرة بالماء المنعش. وللحصول على النتيجة المنتظرة من المفيد تطبيق هذه الوصفة من مرة الى مرتين اسبوعياً.

ويشار إلى أن اللوز غني بالفيتامينات A وB وE اضافة الى المعادن مثل الحديد والمغنيزيوم والفوسفور. ولهذا يمكن الاعتماد عليه لتجديد خلايا البشرة وتغذيتها وتحسين حالتها. اما الليمون الأخضرفهو مضاد فعال للبكتيريا الضارة المسببة لظهور الشوائب.