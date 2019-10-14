خمسة أشياء تستحق المتابعة في الجولة الرابعة من التصفيات الاسيوية المزدوجة

والآن قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة، يقوم التقرير التالي بإلقاء على جوانب تستحق المتابعة.

مباراة تاريخية

تتقابل كوريا الشمالية مع ضيفتها كوريا الجنوبية في سباق صدارة المجموعة الثامنة، يوم غدٍ الثلاثاء على ستاد كيم ايل سونغ في بيونغ يانغ.



وستكون هذه المرة الأولى فيما يقارب 30 عاماً التي يلعب فيها منتخب كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ، وسيكون الفوز لأي طرف خطوة كبيرة ضمن سباق الفوز بالصدارة.

هل تتواصل غزارة الأهداف؟

شهدت المباريات الـ16 في الجولة الثالثة إثارة ومتعة كبيرين للجماهير، التي حظيت بوجبة تضمنت 74 هدفاً، من بينها 7 لاعبين سجلوا 4 أو 3 أهداف.

والآن يبرز السؤال إذا ما كانت غزارة الأهداف ستتواصل في الجولة الرابعة، خاصة وأنه سيكون مباريات قوية وفي ذات الوقت مباريات أخرى بين فرق قوية وأخرى طامحة.



اختبار سنغافورة أمام أوزبكستان

استهل منتخب سنغافورة مشوار المنافسة في المجموعة الرابعة بالتعادل مع اليمن ثم الفوز على فلسطين، ليتربع على صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الجولة الثانية.

في المقابل فإن منتخب أوزبكستان استهل المنافسة بخسارة أمام فلسطين 0-2 قبل أن يستعيد توازنه ويحقق الفوز على اليمن 5-0 في طشقند، والآن سيكون هنالك اختبار قوي بين الفريقين على الستاد الوطني في سنغافورة يوم الثلاثاء.

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رحلة جديدة لمنتخب الإمارات إلى منطقة آسيان

يقوم منتخب الإمارات برحلة طويلة إلى منطقة آسيان من جديد، عندما يتقابل مع تايلاند يوم الثلاثاء على ستاد ثاماسات في بان رانغسيت، ضمن المجموعة السابعة.

منتخب الإمارات كان استهل المنافسة برحلة إلى كوالالمبور حيث حقق الفوز على ماليزيا 2-1، وهو الآن يخوض محطته الثانية إلى منطقة جنوب شرق آسيا، ليتبقى له رحلتين إلى هذه المنطقة في المراحل المقبلة.

ديربي جنوب آسيا

تستضيف الهند جارتها بنغلادش يوم غدٍ الثلاثاء على ستاد سولت لايك في كالكوتا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

ويخوض الجارين هذه المباراة بطموح كبير في الحصول على النقاط الثلاث، والتي سيكون لها تأثير كبير في سباق المنافسة.