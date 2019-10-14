أعلنت منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة للهلال الاحمر الايراني، الاثنين، عن مصرع أربعة زوار وإصابة 23 آخرين بجروح جراء حادث مروري في اطراف مدينة الديوانية.
ونقلت وكالة "فارس" عن المنظمة قولها، إن "الحادث المروري وقع جراء اصطدام حافلتين صغيرتين في أطراف مدينة الديوانية على مسافة 60 كيلومترا من مدينة النجف الاشرف".
وأضافت "أنها اوفدت سيارتي اسعاف الى المستشفى الجمهورية في مدينة الحلة العراقية لنقل الجرحى الى داخل البلاد".
وأضافت "أنها اوفدت سيارتي اسعاف الى المستشفى الجمهورية في مدينة الحلة العراقية لنقل الجرحى الى داخل البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الزوار الإيرانيين قرب الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.