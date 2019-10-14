طهران تكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الزوار الإيرانيين قرب الديوانية

ونقلت وكالة "فارس" عن المنظمة قولها، إن "الحادث المروري وقع جراء اصطدام حافلتين صغيرتين في أطراف مدينة الديوانية على مسافة 60 كيلومترا من مدينة النجف الاشرف".

وأضافت "أنها اوفدت سيارتي اسعاف الى المستشفى الجمهورية في مدينة الحلة العراقية لنقل الجرحى الى داخل البلاد".

