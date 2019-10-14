للعام الثاني على التوالي.. السعودية تحتضن 'سوبر كلاسيكو' البرازيل والأرجنتين

2019-10-14 | 16:34
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يلتقي منتخبا البرازيل والأرجنتين في مباراة دولية ودية للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية في إطار استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2022 والتي ستنطلق في شهر آذار 2020.
وكان المنتخبان قد تواجها في العام الماضي أيضًا بالسعودية، واستطاعت البرازيل تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه المدافع خواو ميراندا.
ويواصل منتخب السامبا بقيادة مدربه تيتي رحلاته إلى قارة آسيا، حيث واجه كلاً من السنغال ونيجيريا في معسكر شهر تشرين الاول الحالي وتعادل في المباراتين إيجابيًا بنتيجة 1-1.
الجدير بالذكر أن من المفترض أن يعود ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين مرة أخرى في نوفمبر المقبل، بعدما انتهى إيقافه الدولي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية "كونيمبول" بعد تصريحاته النارية ضدهم أثناء بطولة كوبا أمريكا، واتهامهم بالفساد ومحاباة البرازيل لتحصل على اللقب.
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