الدفاع تعلن احالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية الى المحكمة

أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن احالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية الى المحكمة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة من، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية وتم احالتهم الى المحكمة".

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وأضافت الوزارة، أن "هناك متابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد".

يشار الى أنه صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نشرت، اليوم الاثنين، معلومة وصفتها بـ"الخطيرة" عن قاعدة الصويرة الجوية.