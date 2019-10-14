أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن احالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية الى المحكمة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة من، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية وتم احالتهم الى المحكمة".
وأضافت الوزارة، أن "هناك متابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد".
يشار الى أنه صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نشرت، اليوم الاثنين، معلومة وصفتها بـ"الخطيرة" عن قاعدة الصويرة الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تعلن احالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية الى المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.