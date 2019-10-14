أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني عن إلقاء القبض على مدير قناة على تليغرام، تضم نحو مليون متابع.
وأضافت: "المشار إليه قد وقع في قبضة أبناء الشعب الإيراني في استخبارات الحرس الثوري رغم أنه كان موجها من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسي ويتلقى الدعم من أجهزة استخبارات أمريكا والكيان الصهيوني وعلى صلة بأجهزة استخبارات أخرى وكان يحظى بالحماية على مدار الساعة بصورة خفية وعلنية وفي أطر مختلفة ومتعددة الحلقات".
وأشار البيان إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذه العمليات الكبرى التي تكشف عن فشل وهزيمة أجهزة الاستخبارات المعادية أمام قوة استخبارات الحرس الثوري.
وكشفت أن "اعتقال مدير القناة تم بفضل عملية استخبارية معقدة نجحنا فيها في استدراجه إلى داخل إيران واعتقاله".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري يعلن اعتقال مدير موقع إلكتروني بتهمة الارتباط باستخبارات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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