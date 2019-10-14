أنقرة: 'نبع السلام' ستستمر حتى تحقيق أهدافها

وسط انتشار الجيش السوري في عدد من مناطق شمالي البلاد، ودعوات دولية لفرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليتها "نبع السلام" في سوريا، أكدت أنقرة عزمها على مواصلة العملية حتى تحقيق أهدافها. وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عبر "تويتر" اليوم الاثنين:" الذين التزموا الصمت عندما سويت الموصل والرقة ودير الزور بالأرض وقتل آلاف المدنيين، يطلقون الدعوات لوقف العملية، وهم في حالة ذعر أمام نجاح عملية "نبع السلام"، ويهددون تركيا بالعقوبات". وأضاف أن عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شرق الفرات بسوريا لن تتوقف حتى تحقيق أهدافنا".

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