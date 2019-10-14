التشكيلة المتوقعة لاسود الرافدين امام كمبوديا

ومن المؤمل ان يدخل مدرب اسود الرافدين، سريتشكو كاتانيتش، المباراة بخطة لعب هجومية بحسب الخطة التي اعتمدها في التمرينات الأخيرة للمنتخب الوطني، اليوم الاثنين.

ومن المرجح ان يبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد حميد.

خط الدفاع: علاء مهاوي، احمد إبراهيم، سعد ناطق، علي عدنان.

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خط الوسط: أمجد عطوان، بشار رسن، همام طارق، إبراهيم بايش.

خط الهجوم: مهند علي، علاء عبد الزهرة.

المواجهة ستقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد يوم غدٍ الثلاثاء.

وسيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض الكامل في المباراة، فيما ستلعب كمبوديا بالزي الأزرق الكامل.

