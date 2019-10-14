الأمم المتحدة تعلن نزوح 160 ألف سوري جراء العدوان التركي

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وكالاتالإثنين 2019/10/14 07:35 م بتوقيت أبوظبي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس - رويترز
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الإثنين، أن العدوان التركي شمالي شرق سوريا؛ أدى إلى نزوح 160 ألف شخص، داعياً إلى "خفض فوري للتصعيد".
وأعرب جوتيريس في البيان عن "قلقه البالغ" من تصاعد الوضع في شمالي سوريا، ودعا إلى "خفض فوري للتصعيد وحض كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي"، مطالبًا إياها كذلك بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.
وأشار الأمين العام أيضاً إلى مخاوفه من احتمال فرار مقاتلين من تنظيم داعش، كما طالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق.
واقتربت قوات النظام السوري الإثنين من الحدود مع تركيا، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ العدوان التركي الذي بدأ الأربعاء الماضي.
وارتفع عدد القتلى في المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركي والقوات التابعة له منذ بدء الهجوم إلى 207 قتلى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 121 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية قتلوا منذ انطلاق الهجوم العسكري التركي جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات.
وأضاف: "كما ارتفع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 86 بينهم 8 جنود أتراك قتلوا خلال قصف واشتباكات مع قسد، واعترفت أنقرة بمقتل 5 منهم"، مشيراً إلى معلومات عن قتلى أتراك آخرين عند الحدود التركية – السورية.
وأكد المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
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