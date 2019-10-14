"المهنيين السودانيين" يدعو لمليونية للتصدي لمخططات الإخوان

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العين الإخباريةالإثنين 2019/10/14 07:32 م بتوقيت أبوظبي
شعار تجمع المهنيين السودانيين
دعا تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، إلى تسيير مواكب مليونية سلمية 21 أكتوبر القادم ردا على دعوات تخريبية أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي بالتظاهر أمام القيادة العامة للجيش.
واختار تجمع المهنيين السودانين 21 أكتوبر لإحياء ذكرى "انتفاضة أكتوبر" التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود عام 1964م، والتي اختارها أيضا التنظيم الإرهابي لاستغلالها في مخططات إرهابية.
وأشاد نشطاء سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي بتبني تجمع المهنيين مواكب احتفالية بذكرى "أكتوبر" المجيدة، وسعيهم لإحباط مخططات الإخوان.
ومنذ أيام تنشط قيادات إخوانية بارزة في إطلاق دعوات تخريبية للخروج في مواكب مليونية في ذكرى "انتفاضة أكتوبر" نحو القيادة العامة للجيش بالخرطوم، تحت مسمى "تصحيح مسار الثورة".
ودعا التجمع إلى استلهام ذكرى أكتوبر بمواكب سلمية وفعاليات في الأقاليم ومدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، بحري، أم درمان).
وشدد التجمع بأن ترفع المواكب السلمية شعارات بحل حزب الرئيس المخلوع عمر البشير "المؤتمر الوطني" وإقالة رموز النظام البائد والوقوف في جبهة موحدة من أجل تصفية الفساد والإرهاب.
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