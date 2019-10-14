إسبانيا تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس كتالونيا السابق

أصدر القضاء الإسباني، الإثنين، مذكرة توقيف أوروبية ودولية جديدة بحق رئيس كتالونيا السابق كارليس بوتشيمون، وذلك في أعقاب الحكم بالسجن على 9 قياديين انفصاليين آخرين على خلفية محاولة الانفصال عام 2017.

وفي بيان أعلنت المحكمة العليا أن القاضي بابلو لارينا سحب "مذكرة توقيف أوروبية ودولية" بحق بوتشيمون بتهمة التمرد، لاستحالة تطبيقها من قبل الشركاء الأوروبيين، لكنه أصدر مذكرة جديدة "لجرائم العصيان واختلاس الأموال العامة".

وأدانت المحكمة العليا، نائب الرئيس الكتالوني السابق أوريول خونكيراس بالتهم نفسها، وحكمت عليه بالسجن 13 عاماً، كما أصدرت أحكاماً بالسجن بحق قياديين انفصاليين آخرين.

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وبوتشيمون اللاعب الأساسي في محاولة الانفصال عام 2017 فرّ إلى بلجيكا هرباً من الملاحقات القضائية.

وفي يوليو/تموز 2018، سحب القاضي لارينا مذكرة توقيف دولية بحق بوتشيمون وانفصاليين آخرين غادروا إسبانيا بعد قرار من القضاء الألماني لصالح الرئيس الكتالوني السابق الذي أوقف قبل أشهر من ذلك في ألمانيا.

ولم يسمح القضاء الألماني بترحيل بوتشيمون لإسبانيا لمحاكمته بتهمة التمرد التي قد تصل عقوبتها إلى 25 عاماً في السجن، لكن سمح بترحيله فقط لمحاكمته بتهم اختلاس الأموال العامة.

ورفض القضاء البلجيكي من جهته أيضاً الالتزام بمذكرة التوقيف الأوروبية.