مقتل مهندسَين تركيَّين إثر غارة على مليشيات بـ"سرت" الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابع للجيش الليبي) مقتل مهندسَين تركيَّين، اليوم الإثنين، بعد استهداف سلاح الجو الليبي لغرفة تحكم الطيران التركي المسير التابع للمليشيات بمدينة سرت، وسط ليبيا.



وتابع المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن استهداف غرفة الطيران في سرت أدي أيضا إلى مقتل عدد من الحراسات وهلع ورعب في صفوف المليشيات المتمركزة بالمنطقة.

ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية (طوفان الكرامة)، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

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ميدانيا تشهد الساحة الليبية منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة" تدخلا تركيا، ودعما للمليشيات والتنظيمات الإرهابية التي توجد داخل مدن الغرب الليبي (طرابلس ومصراتة) متحالفة مع حكومة السراج لمنع دخول الجيش الوطني الليبي العاصمة لتطهيرها من المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

على الجانب السياسي، تشهد الأزمة الليبية محاولات عقد مؤتمر دولي في برلين نهاية الشهر الجاري لإخراج ليبيا من الفوضى التي ضربتها منذ فبراير 2011 بفعل التدخل الخارجي لدعم الإخوان وتنظيماتها الإرهابية المسلحة.