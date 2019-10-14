الأمين العام السابق لمجلس التعاون: دول الخليج آمنة وقوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالله بشارة الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج العربي آمنة وقوية وتزداد يوما بعد الآخر.



وقال الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019" التي انطلقت في أبوظبي أمس الأحد: "بدون حل لأزمتي اليمن وفلسطين لن ننعم بالهدوء في المنطقة".

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واستبعد عبدالله بشارة اللجوء لخيار الحرب مع إيران في العقد المقبل، مشيرا إلى أن سلوك النظام الإيراني القائم على التدخل في شؤون دول المنطقة استفزازي، لكنه لن يجرؤ على الانتحار بالدخول في حرب.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019"، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر حتى غد الإثنين، بمشاركة 250 شخصية، حيث تجمع 160 متحدثا عالميا وعربيا من نخبة الخبراء والمفكرين ورواد المجتمع المدني والنساء الرياديات والقيادات الشابة من 35 دولة.