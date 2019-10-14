دبلوماسي أمريكي يستبعد التحالف بين واشنطن وطهران

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبعد روبرت بلاكويل، السفير الأمريكي السابق، عضو مجلس العلاقات الخارجية ، الإثنين، قيام تحالف بين واشنطن وطهران في ظل وجود النظام الإيراني الحالي.
وقال بلاكويل، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019"، التي انطلقت في أبوظبي، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف بحزم ضد إيران، ومواقفه الأخيرة عقب الاعتداء الإرهابي على شركة أرامكو لانتجا النفط السعودية خير دليل.
وقوبل الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة، بإدانات دولية وعربية وإسلامية، واتهامات لإيران بزعزعة استقرار المنطقة، وتحذيرات من مغبة سلوكياتها، ووصفته الولايات المتحدة بأنه "تصرف غير مقبول".
وأضاف أن واشنطن لن توقف الضغوط الدبلوماسية على النظام الإيراني حتى يكف عن دعم الإرهاب، مطالباً الدول العربية بالمساهمة بفعالية في جهود واشنطن الدبلوماسية، للضغط على طهران.
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة لقمة "بيروت إنستيتيوت 2019"، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر اليوم الإثنين، بمشاركة 250 شخصية، حيث تجمع 160 متحدثاً عالمياً وعربياً من نخبة الخبراء والمفكرين ورواد المجتمع المدني والنساء الرياديات والقيادات الشابة من 35 دولة.
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