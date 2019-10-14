انت الان تتابع وزير الخارجية الفرنسي يلغى خططا لحضور مباراة بين بلاده وتركيا في تصفيات "يورو 2020"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

أكد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الانباء الالمانية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ألغى خططه لحضور مباراة مؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، تخوضها بلاده أمام تركيا مساء اليوم الاثنين في باريس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصدر فيه هاشتاج يدعو إلى إلغاء المباراة موقع "تويتر" في فرنسا، وسط حالة من الغضب بسبب العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد القوات الكردية السورية التي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف، ولكنها ترتبك متمردين أكراد محظورين في تركيا.

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ومن المقرر أن ينظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في اتخاذ خطوات تأديبية ضد تركيا، بعد أن قام اللاعبون بتقديم التحية على النمط العسكري، أثناء احتفالهم بالفوز على ألبانيا يوم الجمعة الماضي، في تصفيات يورو .2020

من ناحية أخرى، دعا السياسيون الفرنسيون من اليمين واليسار، إلى تعليق المباراة أو إلغاؤها، كنتيجة لذلك.