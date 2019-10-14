انت الان تتابع الخارجية الإيطالية: دول الاتحاد الاوروبي ستطبق - كل على حدة- حظرا على تصدير الأسلحة إلى تركيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه لن يكون هناك حظر على تصدير الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي على تركيا، ولكن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد قد تعهدت باتخاذ كل منها إجراء مماثلا لذلك .
وقال إن "جميع دول (الاتحاد الأوروبي) تدين ما تقوم به تركيا في الأراضي السورية، وقبل كل شيء، تعهدت جميع الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة (إلى تركيا)".
وأوضح دي مايو أنه من ثم سوف تنضم إيطاليا "في الساعات المقبلة" إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فيما يتعلق بمنع مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ولكن الإجراء سوف يتعلق فقط بالعقود المستقبلية وليس الإمدادات الجارية.
وقال دي مايو إن قرار المضي قدما من خلال قرار كل دولة على حدة ، هو "أسرع بالتأكيد من أي إجراء حظر للأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي".
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