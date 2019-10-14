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الملك سلمان: سنحارب الإرهاب بالتعاون مع روسيا
الإثنين 14 أكتوبر 2019
الخليج 365_متابعات
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بلاده فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.
وأضاف الملك سلمان- في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين- أن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية، خصوصًا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية، معربًا عن تطلعه للعمل مع روسيا دومًا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
من جهته، قال الرئيس الروسي: إن بلاده تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عامًا، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.
وأضاف، أن السعودية تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين، منوهًا بأن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.
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