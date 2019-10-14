تصريح جديد.. أردوغان: لا تراجع عن استكمال العملية العسكرية في سوريا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

الخليج 365 - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين، إن بلاده لن تتراجع عن العملية التي بدأتها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا ”بغض النظر عما يقال“، مؤكدًا أن العملية ستستمر حتى تحقيق ”النصر الكامل“.



وأضاف أردوغان خلال كلمة له في باكو عاصمة أذربيجان ”نحن مصممون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات، وسنكمل قطعًا المهمة التي بدأناها“.

وندّد الرئيس التركي بانتقاد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للعملية التركية، مطالبًا بتمويل دولي ”للمنطقة الآمنة“ التي تعتزم أنقرة إقامتها في شمال شرق سوريا.