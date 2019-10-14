عضو حزب الإتحاد الديمقراطي لـ"اليمن العربي": لا يوجد تكافؤ بين قواتنا والجيش التركي

الإثنين 14 أكتوبر 2019

أدروغان

سيد مصطفي - الخليج 365

قال جمال شيخموس، عضو حزب الإتحاد الديمقراطي "ب.ي.د"، المؤسس للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن الطورانية تستخدم كافة الاسلحة الجوية والارضية والمرتزقة ضد شرق السودان، مبينًا أنه لا يوجد تكافؤ في القوى ما بين قوات سوريا الديمقراطية وبين الجيش التركي ثاني أكبر قوى في تحالف الناتو.



وأكد شيخموس لـ"الخليج 365"، أنه بالرغم من كل ذلك سيدافع الأكراد عن ارضهم وكرامهم حتى اخر نقطة دم، مشيرًا إلى أن سري كانيه وكري سابي لا تزال بأيدي قوات سوريا الديمقراطية.

Advertisements

وأضاف عضو حزب الإتحاد الديمقراطي "ب.ي.د"، أن الجيش التكركي اذا اليوم دخل سري كانية وغيرها من المدن في اليوم التالي تقوم قوات سوريا الديمقراطية بتحريرها، موضحًا أن الحرب كر وفر ولنيدعهم يهنأوا بالراحة.

وبين شيخموس، ان الضحايا هم الأبرياء من المدنيين، ففي مدينة سري كانية حصلت مجز ة بحق المدنيين باداة المجرم الطاغي اردوغان، ولا تزال المذابح مستمرة .

وأردف شيخموس، أنه من يومبن اجرمو بحق الانسانة الخلوقة هفرين خلف الامينة العامة لحزب سوريا المستقبل ، وهي اخت صهره، ولكن شمال وشرق سوريا بخير طالما هناك ارادة وتصميم من الشعب الابي