برلمانية بشمال سوريا لـ"اليمن العربي": قتلوا صديقتي ولم يتحرك العالم لإدانة جرائم الحرب التركية

الإثنين 14 أكتوبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قالت نورا خليل، المتحدثة باسم المرأة في المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بالإدارة الذاتية بشمال سوريا، أن أردوغان رتكب مجاز امام اعين العالم وسكوته، مبينة أن ما قام به الجيش التركي وحلفاؤه من الجيش السوري الحر هي مجازر بشعة وبحق المدنيين.



وأكدت خليل لـ"الخليج 365"، أن الاعدامات الميدانية التي ارتكبها الجيش التركي أثناء عملية ما تسمى "نبع السلام" ضد المدنيين في شمال سوريا، كانت جريمة حرب ولا يوجد أحد قام بأي قرار او حتى بيان لإدانة ما حدث.

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وأعربت المتحدثة باسم المرأة في المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بالإدارة الذاتية بشمال سوريا، عن حزنها الشديد بعد أن قامت الميليشيات التابعة للجيش التركي بإعدام صديقتها المهندسة هفرين خلف رئيسة حزب سوريا المستقبل بطريقة بشعة جدا والعالم لم يتحرك.

وبينت خليل، أن ما ارتكبته احرار الشرقية الارهابية في شمال شرق سوريا مؤخرا من جرائم حرب بحق المدنين هي نسخه مصغرة امام الجرائم التي يرتكبها يوميا ومنذ سنه وعدة اشهر في عفرين.