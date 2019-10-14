- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 14 أكتوبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قالت نورا خليل، المتحدثة باسم المرأة في المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بالإدارة الذاتية بشمال سوريا، أن أردوغان رتكب مجاز امام اعين العالم وسكوته، مبينة أن ما قام به الجيش التركي وحلفاؤه من الجيش السوري الحر هي مجازر بشعة وبحق المدنيين.
وأكدت خليل لـ"الخليج 365"، أن الاعدامات الميدانية التي ارتكبها الجيش التركي أثناء عملية ما تسمى "نبع السلام" ضد المدنيين في شمال سوريا، كانت جريمة حرب ولا يوجد أحد قام بأي قرار او حتى بيان لإدانة ما حدث.
وأعربت المتحدثة باسم المرأة في المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة بالإدارة الذاتية بشمال سوريا، عن حزنها الشديد بعد أن قامت الميليشيات التابعة للجيش التركي بإعدام صديقتها المهندسة هفرين خلف رئيسة حزب سوريا المستقبل بطريقة بشعة جدا والعالم لم يتحرك.
وبينت خليل، أن ما ارتكبته احرار الشرقية الارهابية في شمال شرق سوريا مؤخرا من جرائم حرب بحق المدنين هي نسخه مصغرة امام الجرائم التي يرتكبها يوميا ومنذ سنه وعدة اشهر في عفرين.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية بشمال سوريا لـ"اليمن العربي": قتلوا صديقتي ولم يتحرك العالم لإدانة جرائم الحرب التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.