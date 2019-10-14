شكرا لقرائتكم بوتين: التنسيق الروسي السعودي مهم لاستقرار الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، إن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين"، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للرياض، أن "روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً".

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وتابع قائلاً "بدون مشاركة السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة".

وكان الرئيس الروسي أشاد خلال مقابلة مع قناة "العربية"، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.

ووصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا.

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وأضاف في كلمة له أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية".

وقال أيضاً "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

مراسم استقبال رسمية

هذا، واستقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي الذي يزور المملكة في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك سلمان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض.

وستناقش القمة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بأنه سيتم توقيع اتفاقيات عدة بين الحكومتين السعودية والروسية في وقت لاحق اليوم.