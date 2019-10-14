شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: تعاون السعودية وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي "نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي".

وقال أيضاً "السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة".

آلية تبادل الاستثمارات

من جانبه قال الرئيس الروسي "أنجزنا آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية".

وأضاف "روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قد استقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض.

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فرصة كبيرة

ووصف الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية".

وقال أيضاً "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين"، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة له، خلال زيارته للرياض، أن "روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً".

وكان الرئيس الروسي أشاد خلال مقابلة مع قناة "العربية"، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.