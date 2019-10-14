تفاصيل جديدة في واقعة قيادة محمد رمضان لطائرة.. الطيران توقف الطيار ومساعده

موجة من الجدل أحدثها مقطع فيديو نشره الفنان محمد رمضان، أثناء قيادته طائرة للمرة الأولى خلال رحلته إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس، وانهالت التعليقات الغاضبة عليه بدعوى أنه يعرض حياة الركاب للخطر.

وقالت مصادر مطلعة في الطيران المدني، إنّ سلطات الطيران المدني أوقفت طيارا ومساعده ظهرا في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، وهو يقود طائرة.

وقال محمد رمضان، خلال الفيديو أثناء قيادة الطائرة: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

سافر رمضان إلى السعودية، من أجل المشاركة في موسم الرياض، حيث أعلن رمضان أنّه يزور الرياض للمرة الأولى، لحضور حفل صناع الترفيه.

وتتجه الأنظار نحو المملكة العربية السعودية بالتزامن مع "موسم الرياض"، لما يشمله من فعاليات يصل عددها إلى 100 فعالية ترفيهية يومية، تتنوع بين الثقافية والفنية والغنائية، إذ بدأ الموسم من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر المقبل في 12 منطقة تشهد فعاليات مختلفة بشكل يومي.

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وتعاقد المستشار تركي آل الشيخ، مع عدد من الفنانين المصريين لإحياء عدد من الحفلات بالمهرجان، وكان أول من تعاقد على إحياء حفل هو الفنان محمد رمضان.

وعلى هامش انتشار الفيديو للفنان محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت شركة مصر للطيران علاقتها به، حيث قالت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إن هذا الموقف لم يجر مطلقا على أي من رحلات الشركة، سواء الدولية أو الداخلية.

وأشارت المصادر، إلى أن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها، مؤكدة أنه لا يُسمح لأي شخص بدخول قمرة القيادة أثناء الرحلات الجوية إلا لأفراد الطاقم فقط، وفقا لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده.