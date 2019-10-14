إصابة 13 عنصرا بانفجار في مخزن للأسلحة في بغداد

أعلنت ​وزارة الدفاع العراقية​ عن أن "​القوات​ الأمنية تحقق في حادث ​انفجار​ داخل مستودع لمعالجة العبوات في معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة ال​متفجرات​ في الجعارة جنوب ​بغداد​"، مشيرة الى أن "الحادث أسفر عن إصابة ضابط و7 منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و4 منتسبين إلى معمل متفجرات ​الشرطة​ الاتحادية ومنتسب آخر إلى فوج طوارئ ​نينوى​".

وبين فترة وأخرى تتعرض مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي إلى تفجيرات كبيرة، يقال في بعض الأحيان إن سببها يعود لقصف جوي بطائرات مسيرة، وفي أحيان أخرى بسبب سوء التخزين.

