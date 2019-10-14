أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن "أنقرة ستواصل العملية العسكرية التركية شمال سوريا حتى تحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "الذين التزموا الصمت عندما سويت الموصل والرقة ودير الزور بالأرض وقتل آلاف المدنيين، يطلقون الدعوات لوقف العملية، وهم في حالة ذعر أمام نجاح عملية "نبع السلام"، ويهددون تركيا بالعقوبات".
ولفت إلى أن "عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شرق الفرات بسوريا لن تتوقف حتى تحقيق أهدافنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: سنواصل العملية العسكرية بشمال سوريا حتى تحقيق أهدافنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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