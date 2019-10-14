الرئاسة التركية: سنواصل العملية العسكرية بشمال سوريا حتى تحقيق أهدافنا

أكد المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ أن "​أنقرة​ ستواصل العملية العسكرية التركية شمال ​سوريا​ حتى تحقيق أهدافها"، مشيراً إلى أن "الذين التزموا الصمت عندما سويت ​الموصل​ و​الرقة​ و​دير الزور​ بالأرض وقتل آلاف المدنيين، يطلقون الدعوات لوقف العملية، وهم في حالة ذعر أمام نجاح عملية "نبع ​السلام​"، ويهددون ​تركيا​ بالعقوبات".

ولفت إلى أن "عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شرق ​الفرات​ بسوريا لن تتوقف حتى تحقيق أهدافنا".