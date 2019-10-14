المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي يهنئ قيس سعيد ويتعهد بدعمه

هنأ المرشح الرئاسي التونسي ​نبيل القروي​، الرئيس التونسي الجديد ​قيس سعيد​ وتعهد بدعمه. وكان التلفزيون الرسمي التونسي قد أعلن ليل أمس "فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75 بالمئة من أصوات المقترعين".

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