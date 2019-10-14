محكمة اسبانيا العليا تصدر أحكاما بالسجن تصل إلى 13 عاما ضد قادة إقليم كتالونيا

أصدرت المحكمة العليا في أسبانيا أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 إلى 13 عاما ضد 9 من القادة السياسيين في إقليم كتالونيا، الذين أدينوا بـ “تهمة التحريض”، عقب تنظيم استفتاء لاستقلال الإقليم قبل عامين.
وحصل نائب رئيس إقليم كتالونيا السابق وزعيم حزب اليسار الجمهوري في إقليم كتالونيا أوريول جونكيراس على حكم السجن الأكبر 13 عاماً. ولفتت المحكمة إى أن “المحكمة العليا أصدرت حكما ضد جونكيراس بالسجن لمدة 13 عاما، والإقصاء الدائم من منصبه العام”.
ومن بين المتهمين الآخرين راؤول روميفا وجوردي تورول ودولورز باسا، الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 12 عامًا وجوردي سانشيز وجوردي كويكسارت الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة تسع سنوات.
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