بلومبيرغ: الصين ترغب بمزيد من المحادثات قبل توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع أميركا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بان "​الصين​ ترغب في إجراء مزيد من المحادثات، نهاية تشرين الأول الجاري، للتوصل إلى ​تفاصيل​ المرحلة الأولى لاتفاق للتجارة مع ​الولايات المتحدة​"، موضحةً أن "بكين قد ترسل وفداً برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو خه، كبير المفاوضين الصينيين، إلى ​واشنطن​ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مكتوب يمكن أن يوقعه الرئيسان الأمريكي والصيني، الشهر المقبل".

ولفتت إلى أن "الصين ترغب أن يلغي ​ترامب​ رفع الرسوم الجمركية المقررة في كانون الأول المقبل، إضافة إلى رفع مقرر خلال الأسبوع الجاري، وهو أمر لم تصادق عليه ​الإدارة الأميركية​ بعد"، مشيرةً إلى ان "تفاصيل الاتفاق الشفوي الذي تم التوصل إليه في واشنطن،الأسبوع الماضي، ما زالت غير واضحة".