بلومبيرغ: الصين ترغب بمزيد من المحادثات قبل توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع أميركا

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بان "الصين ترغب في إجراء مزيد من المحادثات، نهاية تشرين الأول الجاري، للتوصل إلى تفاصيل المرحلة الأولى لاتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة"، موضحةً أن "بكين قد ترسل وفداً برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو خه، كبير المفاوضين الصينيين، إلى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مكتوب يمكن أن يوقعه الرئيسان الأمريكي والصيني، الشهر المقبل".
ولفتت إلى أن "الصين ترغب أن يلغي ترامب رفع الرسوم الجمركية المقررة في كانون الأول المقبل، إضافة إلى رفع مقرر خلال الأسبوع الجاري، وهو أمر لم تصادق عليه الإدارة الأميركية بعد"، مشيرةً إلى ان "تفاصيل الاتفاق الشفوي الذي تم التوصل إليه في واشنطن،الأسبوع الماضي، ما زالت غير واضحة".
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