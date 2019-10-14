موغيريني: الأنشطة العسكرية شمال سوريا لا تفتح المجال لعودة داعش من جديد

أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​، في ​مؤتمر​ صحفي، أن "هناك إدانة واضحة من الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التركية في ​شمال شرق سوريا​"، مشددة على "أننا نريد أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها في جنيف".

ولفتت موغيريني الى أن "هناك التزامًا قويًا من الاتحاد الأوروبي إزاء استقرار المنطقة"، موضحة أن "الأنشطة العسكرية شمال سوريا لا تفتح المجال لعودة داعش من جديد ونشعر بقلق بالغ إزاء العملية العسكرية التركية خوفاً من إعادة داعش بناء تنظيمه، ويجب التركيز على المنظمات الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة".