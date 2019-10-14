مسؤول ايراني انتقد تقاعس المجتمع الدولي في مكافحة تهريب الافراد والمخدرات

أشار مدير عام الشؤون القنصلية في الخارجية ال​ايران​ية علي اصغر محمدي إلى "كيفية التعامل مع ​المهاجرين​ الافغان والجهود الواسعة والتضحوية لمكافحة تهريب الافراد و​المخدرات​"، منتقداً "تقاعس ​المجتمع الدولي​ في التعاون مع ايران في مجال مكافحة تهريب الافراد والمخدرات".

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