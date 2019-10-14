أشار مدير عام الشؤون القنصلية في الخارجية الايرانية علي اصغر محمدي إلى "كيفية التعامل مع المهاجرين الافغان والجهود الواسعة والتضحوية لمكافحة تهريب الافراد والمخدرات"، منتقداً "تقاعس المجتمع الدولي في التعاون مع ايران في مجال مكافحة تهريب الافراد والمخدرات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني انتقد تقاعس المجتمع الدولي في مكافحة تهريب الافراد والمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.