مسؤول ايراني: الاقتصاد مستقر نسبيا رغم الضغوطات القصوى

أكد ​محافظ​ ​البنك المركزي الايراني​ عبدالناصر همتي أن "استقرارا نسبيا يسود ​الاقتصاد​ والسوق رغم ​سياسة​ الضغوطات القصوى الاميركية ضد البلاد"، مشدداً على "ضرورة الادارة الرشيدة لاحتياطي النقد الاجنبي في ظل ظروف الحظر". ولفت إلى أن "صادرات السلع غير النفطة أهم اداة للتجارة الخارجية حاليا، وأن العملة الاجنبية المتأتية من هذه ​الصادرات​ تعرض في سوق الصرف عبر المنظومة الالكترونية".

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