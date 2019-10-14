توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قائلا "يا وليد بك كم أتمنى لو تطبق أنت ما تنتقد فيه الآخرين، ثم هل هجومك على العهد والتيار بسبب موقفهم السياسي؟ لأن النهب منذ ثلاثين عاماً ولست ببريء منه و​الجيش​ لا يستطيع أحد تطويعه لا أنت ولا هم والإدارة كلكم تستبيحونها أما الأجنبي فعون الوحيد الذي لم يتعامل معه".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجنبلاط: النهب منذ ثلاثين عاماً ولست ببريء منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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