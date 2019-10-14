النشرة: جريح نتيجة انقلاب سيارة بعد اصطدامها بأخرى على اوتوستراد كفررمان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان "​سيارة​ رباعية الدفع من نوع ​تويوتا​ إنقلبت بعد اصطدامها بسيارة من نوع bmw على اوتوستراد ​كفررمان​- الميدنة وأدى الحادث الى إصابة سائقة "التويوتا" من ال نبهان من كفررمان بجروح ورضوض ونقلت على اثرها الى احدى ​مستشفيات​ النبطية ، فيما تولت دورية من مفرزة سير النبطية فتح تحقيق".

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