تعرض عناصر دورية تابعة للجمارك للإعتداء وإطلاق النار في حورتعلا

تعرض عناصر دورية تابعة للجمارك اللبنانية للإعتداء و​إطلاق النار​، وسلبهم مسدس حربي ورشاشين أميريين وهواتفهم، خلال تبليغهم ر. المصري عن اضطرارهم لمصادرة ​سيارة​ تابعة له موجودة داخل مرآب في دارته في ​بلدة حورتعلا​ بعدما كان قد تهرب من دفع رسومها الجمركية.

وعلى الفور، تدخلت قوة من ​مخابرات الجيش​ وعملت على استعادة ​السلاح​ والهواتف في وقت لا تزال تنفذ انتشاراً أمنياً في المحلة.