تعرض عناصر دورية تابعة للجمارك للإعتداء وإطلاق النار في حورتعلا

تعرض عناصر دورية تابعة للجمارك اللبنانية للإعتداء وإطلاق النار، وسلبهم مسدس حربي ورشاشين أميريين وهواتفهم، خلال تبليغهم ر. المصري عن اضطرارهم لمصادرة سيارة تابعة له موجودة داخل مرآب في دارته في بلدة حورتعلا بعدما كان قد تهرب من دفع رسومها الجمركية.
وعلى الفور، تدخلت قوة من مخابرات الجيش وعملت على استعادة السلاح والهواتف في وقت لا تزال تنفذ انتشاراً أمنياً في المحلة.
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