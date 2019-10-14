أبو كسم استقبل وفداً من التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة

استقبل مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب ​عبده أبو كسم​، وفداً من التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة، وتداول معهم في القضايا التي تهمّ العائلة، وتساهم في الحفاظ على القيم الإنسانيّة والأخلاقية التي تساهم في بناء المجتمع والوطن.

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