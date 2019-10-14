المحكمة العسكرية أنهت محاكمة مرافق القاضية غادة عون و4 آخرين

أنهت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، محاكمة المعاون في جهاز أمن الدول "ح.خ"، وهو مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون، والموظف في قصر عدل بعبدا "ح.ض" وثلاثة آخرين هم "د.ر" والفار "ك. ر" و "آ. ش".
وأسند الى كل من الأول والثاني جرم "التماس أجر غير واجب بغية التأثير في مسلك السلطات القضائية، والى الباقين دفع أموال كأجور غير واجبة بغية التأثير في مسلك السلطات القضائية".
وخصصت جلسة المحاكمة لسماع مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين، الذين طلبوا لموكليهم البراءة، وأعطي الكلام الأخير للمدعى عليهم فطلبوا البراءة لأنفسهم، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في وقت لاحق.
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