مسيرة من تقاطع الكولا وصولا الى ساحة الشهداء رفضا للوضع المعيشي

انطلقت مسيرة راجلة تحت عنوان "مسيرة بدنا نسمعكن صوتنا" رفضا للوضع المعيشي من تقاطع ​الكولا​ وصولا الى ​ساحة الشهداء​.

وتسببت المسيرة ب​زحمة سير​ خانقة على الطرقات المؤدية الى مستديرة الكولا بسبب مسيرة راجلة في المحلة.

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