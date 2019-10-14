المدارس الكاثوليكية: الاجتماع السنوي سينعقد في اسطنبول هذا الاسبوع

أفادت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ بـ"أنها تعقد اجتماعها السنوي في ​اسطنبول​ خلال هذا الاسبوع. ويشارك فيه من ​لبنان​ وفد برئاسة ​الأب بطرس عازار​، بصفته أيضا الأمين الاقليمي، وسيكون على جدول الأعمال محاضرات عن ​المؤسسات التربوية​ ودورها في تنشئة ​الأطفال​ والشبيبة، بالإضافة إلى ​تقارير​ الأمانات في مختلف البلدان المشاركة ولقاءات مع مسؤولين تربويين ومنهم ممثلون للأمانة العامة الدولية"، موضحةً أن "الافتتاح الرسمي سيكون يوم غد الثلاثاء بكلمات للأمين العام المحلي والأمين الاقليمي ولمدير المدرسة المضيفة، وتلي الافتتاح جلسات عمل فكرية وتربوية وصباح اليوم، بدأت بالوصول وفود ​الأردن​ ومصر ولبنان و​جيبوتي​ و​المغرب​ وتونس والأراضي المقدسة و​فلسطين​ للمشاركة في اللقاء".

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