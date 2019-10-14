بعد تطبيق 5 دول له.. إيطاليا تسعى لحظر أوروبي على بيع السلاح لتركيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشف جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي عن سعيه لإصدار حظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا، بعدما صعدت الأخيرة من عدوانها على شمال سوريا.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن رئيس الوزراء الإيطالي كان يتحدث عشية اجتماع في لوكسمبورج، للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول العملية التركية، وذلك بعد انضمام كل من فرنسا وألمانيا لقائمة الدول التي علقت تسليم الأسلحة لتركيا بسبب العدوان على سوريا.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، في بيان لها، أن روما تعمل، منذ السبت، على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا في أقرب وقت.

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وأضاف البيان، الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، أن إيطاليا ستدفع هذه المبادرة قدما في جميع المنتديات المتعددة الأطراف، وستسعى لمحاربة العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بكل أداة يسمح بها القانون الدولي.

وأكد البيان أن الحكومة الإيطالية مقتنعة بأن عليها التحرك بأقصى تصميم، لتجنيب الشعب السوري مزيدا من المعاناة، خاصة الأكراد، وللتصدي للسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة.

ويشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية، منها "فنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج"، قد أعلنت وقف بيع الأسلحة لتركيا.