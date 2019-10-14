شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامى إماراتى يدشن هاشتاج "تناقضات الجزيرة"لكشف أخبارها المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الإعلامى الإماراتى إبراهيم بهزاد، هاشتاج "تناقضات قناة الجزيرة" ليفضح أكاذيب القناة القطرية وتناقضها فى تغطية الأوضاع فى المنطقة العربية.

وقال بهزاد، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"تبث الجزيرة أخبارها المغلوطة عن الوضع في سيناء مصر بغرض الإساءة للجيش المصرى بينما تتغاضى عن الأخبار الواردة عن انتهاكات الجيش التركي في شمال سوريا وآثاره".

وتابع إبراهيم بهزاد قائلا :"قناة الجزيرة التي تبرر العدوان التركي على سوريا أين هي عن الأخبار الواردة عن هروب المئات من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بسبب العدوان التركي" .

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