شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تدعو لتحديد سقف زمنى لمبادرة استبدال التوك توك بالفان والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدد كبير من نواب البرلمان بمختلف المحافظات يرون أن تطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان "فى المطلق" غير صائب، خاصة فى ظل وجود العديد من الأحياء والقرى بمختلف محافظات مصر التى قد لا تستطيع السيارات الفان العمل بها، ومن ثم ستكون الحاجة إلى التوك توك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، اليوم الاثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التى أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات مينى فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التى سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

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وأكد السجنيى، أن ما تم عرضه من الجهات الحكومية المعنية على أعضاء اللجنة بشأن مبادرة الاستبدال غير مكتمل والبيانات غير دقيقة، ومن ثم يرى النواب ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة وحوار ونقاش واسع بين جهات الحكومة المعنية من أجل الوصول لرؤى تتوافق مع الهدف الأسمى للمواطن والحكومة على حد سواء وأيضا النواب، مضيفا أن الجميع يتفق على مبدأ المبادرة ولكن التفاصيل بها حديث كثير يتطلب أن يتم وضعه فى الاعتبار.

ولفت إلى أنه سيتوافق مع النواب لإصدار توصية متعلقة بعمل ورشة عمل للجهات الحكومة المعنية بهذا الملف من أجل الوصول لآليات واضحة لتنفيذها، مع أن يتم الوضع فى الاعتبار أن تطبيقها فى المطلق لن يكون فى محله، خاصة فى ظل وجود بعض القرى والأحياء التى قد لا تعمل بها السيارات الفان، مؤكدا على أن تطبيق هذه المبادرة فى حاجة لسقف زمنى لأنه بدونه سيكون التطبيق ليس بالصورة المطلوبة.

من جانبه انتقد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المبادرة وعدم وضوح آليات تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا على أنه حتى الآن يرى أن المبادرة وهمية وفى إطار حلم الحكومة، ولا توجد لها آليات واضحة للتطبيق، مؤكدا على أن طرح مثل هذه المبادرات بدون آليات واضحة للتطبيق يزيد الأمر سوء وتعقيد وليس حلول، وهو أمر غير مقبول من الحكومة.