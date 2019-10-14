شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتفقد قسم كرموز بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الإثنين، قسم شرطة كرموز بمحافظة الاسكندرية، فى إطار الزيارة البرلمانية للجنة لتفقد عدد من الأقسام الشرطية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى - العميد أحمد مكى، مأمور القسم، ونائب المأمور المقدم معتز إمبابى، ورئيس المباحث العقيد أحمد فوزى، وحكمدار القطاع اللواء نصر الله ابراهيم منصور، والنقيب مجدى عصمت فايد رئيس وحده حقوق الإنسان بالقسم، فى حضور رئيس قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الاسكندرية المقدم محمد مناع.

وحرصت اللجنة على تفقد أماكن الاحتجاز للرجال والسيدات على السواء، والتى أكد خلالها نزلاء الحجز انتظام الزيارات من ذويهم، والطعام، وتلقى الخدمات الطبية بشكل سريع.

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واستهلت اللجنة زيارتها لقسم كرموز، بلقاء مدير مكتب حقوق الإنسان بالقسم للوقوف على كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين وتصفحت الدفاتر، وأكد خلالها الضابط المسئول مجدى عصمت، التعامل السريع مع الشكاوى، لافتا إلى تلقيه دورات عن حقوق الإنسان لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

والتقت اللجنة، أحد المواطنين الذى جاء إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وتحرير محضر لإصابة أحد أقاربه، حيث حرص النائب علاء عابد على سؤاله عن كيفيه التعامل معه، حيث قال المواطن إن الاستقبال بالقسم كان جيدًا.

وأشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقيام مسئولى القسم بإيفاد ضابط صباح اليوم مع أحد نزلاء القسم لاستخراج بطاقة شخصية، بما يساعد نجله من التقديم إلى المدرسة، كخدمة إنسانية، معتبرًا ذلك إعلاء لقيم ومعايير حقوق الإنسان قائلًا: "الله يبارك كل من يراعى حقوق الإنسان."

وأكد عابد، أهمية دور ضابط حقوق الإنسان بالأقسام الشرطية، وضرورة حصولهم على الدورات التدريبية عن حقوق الإنسان ليجد المواطن داخل القسم الراعية اللازمة خاصة فى حالة الطوارئ، لاسيما وأن المواطن يحضر إلى القسم الشرطة لأنه يثق أن الشرطة سوف تعيد له حقوقه، كما أنها تؤكد أن الشرطة دائما فى خدمة الشعب .