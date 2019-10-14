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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة إماراتية: معتز مطر ومحمد ناصر ومن على شاكلتهما شلة مرتزقة وليسوا رجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الكاتبة السياسية الإماراتية، مريم الكعبى، هجوما لاذعا على العاملين بقنوات جماعة الإخوان الإرهابية، واصفة إياهم بـ"شلة المرتزقة".
وقالت "الكعبى" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" لو كانت السماء تمطر رجولة لما لامس رذاذها رؤوس محمد ناصر أو مطر أو جو شو وكل من هم على شاكلتهم" مضيفة :" هؤلاء شلة مرتزقة، عبارة عن قطط الموائد السمان، وثلة الخيانة".
وتابعت: "إن لم يضعوا الإمارات والسعودية ومصر فى جملة مسيئة ستصيبهم مجاعة ويتم نفيهم وركلهم بالأحذية، وجعجتهم بلا طحن ولكنهم يسترزقون بالجعجة من قطر".
مريم الكعبى
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