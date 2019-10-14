محافظ بني سويف يستقبل أعضاء مجلس نقابة الأطباء الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وفدًا من نقابة أطباء بني سويف، برئاسة الدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء.

وهنأ المحافظ المجلس بالفوز في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أن الفوز جاء تتويجا لعملهم المخلص وجهدهم النوعي في دعم القطاع الصحي، لتقديم خدمة طبية وعلاجية بالمستوى المطلوب.

Advertisements

ودار الحوار حول مستجدات القطاع الصحي، والتحديات التي تواجه تقديم خدمة صحية متكاملة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التوجيه والمتابعة للعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وهو ما تجسد عبر إطلاق العديد من المبادرات لمساعدة الحكومة في تنفيذ خطتها الهادفة للارتقاء بمكونات القطاع بالكامل، لتطوير مستوى الخدمة لتشمل ربوع مصر، ضمن الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حضر اللقاء كلًا من الدكتور أحمد جابر وكيل النقابة، والدكتور أشرف سعد نعيم، والدكتور أحمد خفاجي، والدكتور محمد شعبان عبد العليم، أعضاء المجلس، والدكتور محمد رجب أمين الصندوق.